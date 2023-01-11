В Китае нашли жертвенную яму с интересным артефактом

Археологи из Института реликвий и археологии провинции Аньхой нашли жертвенную яму в археологическом центре Лицнзятань (Китай).

Об этом сообщает Heritage Daily.

Линцзятань расположен вдоль реки Янцзы в уезде Ханьшань, провинция Аньхой, Китай. Это место было впервые обнаружено в 1985 году в деревне Линцзятань, когда жители деревни, копавшие могилу для покойной женщины, обнаружили нефритовые и каменные инструменты.

Они сообщили о находках в местное культурное бюро, что привело к серии систематических раскопок, обнаруживших большое неолитическое поселение, датируемое от 5300 до 5800 лет назад.

Предыдущие раскопки обнаружили плотно расположенные неолитические гробницы и другие важные руины, такие как алтари, жертвенные ямы, каменные круги и фундаменты многочисленных жилых домов.

В последний сезон раскопок с октября 2021 года по апрель 2022 года археологи раскопали участок площадью 327 квадратных метров возле кладбища, где они обнаружили неолитическую жертвенную яму длиной более 13 футов на глубине 1 фут.

Яма заполнена обожженными глиняными кирпичами, каменными орудиями и несколькими остатками костей, где неолитические жители, вероятно, сжигали нефрит как часть церемониального жертвоприношения. При раскопках ямы также было обнаружено более 400 артефактов, в том числе бусы, браслеты, гребни и аксессуары из нефрита.

Среди примечательных находок — большой китайский нефритовый артефакт в форме дуги, известный как хуан, крупнейший подобный предмет, найденный на китайских археологических раскопках периода неолита, и нефритовый предмет в форме дракона.

«Разнообразие и хрупкость нефрита, обнаруженного в Линцзятане, редко можно увидеть в других местах. Он демонстрирует выдающееся мастерство и богатый духовный мир тех, кто там жил. Эти новые находки еще больше укрепляют статус памятника в изучении ранних цивилизаций. Это место является ключом к раскрытию начала 5000-летней китайской цивилизации», — рассказал исследователь из Аньхойского института Чжан Цзинго.

«Курсор» сообщал, что археологи раскопали скульптуру ацтеков.