В китайском ресторане обнаружили следы динозавра, жившего сто миллионов лет назад

Два древних динозавра-гиганта оставили следы на территории нынешнего китайского ресторана. Только благодаря внимательности клиента заведения ученые смогли обнаружить интересные факты.

Неожиданную находку обнаружил посетитель во внутреннем дворике ресторана на юго-западе Китая.

Об этом сообщили в CNN.

Палеонтолог Лида Син провела исследования и выяснила, что каменные углубления во дворе оказались вмятинами от лап древних динозавров. Интересно, что идентифицировали следы двух животных.

Их оставили две особи зауроподов — динозавров, обитавших в раннем меловом периоде (между 145 и 66 млн лет назад).

Зауроподы являются самыми огромными динозаврами. Они отличались длинными шеями и хвостами. Рост двух особей, которые «посетили ресторан», составлял примерно 8 метров.

Эти догадки были подтверждены исследованием с помощью 3D-сканера.

Поскольку раньше на месте ресторана располагалась птицеферма, то следы динозавров были скрыты грязью, и это спасло их от разрушения.

«Курсор» писал ранее, что останки огромного динозавра размером более 10 метров обнаружены на раскопках в Европе. Редкий и возможно самый огромный хищный динозавр жил на территории английского побережья 125 млн лет назад. Его останки обнаружены исследователями в геологической формации Вектис.

Наш сайт ранее сообщал, что археологи обнаружили более 100 древних поселений в Британии. Эти находки позволяют получить дополнительные сведения о жизни людей, заселявших Британию до и после римского вторжения в 43 году до н.э.