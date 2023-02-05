В Книгу рекордов Гиннеса попала самая старая собака в мире

Пес из Португалии по кличке Боби попал в Книгу рекордов Гиннеса как самая старая собака среди ныне живущих ‒ ему 30 лет и 267 дней.

Об этом пишет Daily Mail.

Боби принадлежит к породе Рафейру ду Алентежу (или Португальская сторожевая, Португальский мастиф, Алентежский мастиф). На португальском эта порода называется, как Rafeiro do Alentejo.

Принято считать, что это потомки тибетских мастиффов, которых купцы когда-то привезли из Китая. Сейчас собак этой породы редко встречают за пределами Португалии.

Боби до сих пор бодр, имеет отличный аппетит и он любит играть с четырьмя кошками, которые живут вместе с ним. По словам владельца Боби, мировой рекорд, поставленный его питомцем, принес ему «огромную радость».

Пес родился 11 мая 1992 года. Члены семьи считают, что секрет его долголетия заключается в том, что он всегда жил в сельской местности в мирной обстановке на семейной ферме, много гулял и наслаждался природой.

«Курсор» сообщал, что названа самая умная порода собак.