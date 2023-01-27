Названа самая умная порода собак

В исследовании, занявшем шесть лет, приняли участие более тысячи собак 13 различных пород, которые зарекомендовали себя как самые умные компаньоны человека.

В новом исследовании более тысячи собак 13 различных пород участвовало в ряде тестов, призванных определить умственные способности лучших друзей человека.

Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Люди «по умолчанию» считают собак умными животными. Однако, чтобы проверить их способности и сделать вывод об интеллекте, финские ученые использовали набор тестов, успешно зарекомендовавших себя в исследованиях на других видах животных.

Тесты включали задачи, оценивающие разные виды интеллекта, — от способности воспринимать человеческие жесты до пространственного воображения. Некоторые задачи также затрагивали память и способность имитировать заданное поведение. Один тест заключался в том, что собаке нужно было обратиться к своему владельцу за помощью в решении трудной задачи.

В исследовании, занявшем шесть лет, приняли участие более тысячи собак 13 различных пород, которые зарекомендовали себя как самые умные компаньоны человека (например, немецкие овчарки). Исследователи ограничили количество исследуемых пород, чтобы иметь возможность протестировать как можно больше собак одной породы (не менее 40) для лучшей достоверности результатов. Авторы пытались брать примерно равное количество кобелей и сук в возрасте около трех лет, чтобы исключить влияние пола и возраста.

Собаки проходили через набор тестов, зарабатывая количество баллов в пользу своей породы. Затем ученые подсчитали баллы и усреднили их по породе, что позволило выявить победителя.

Хотя собаки всех избранных пород показали хорошие результаты, лучшими оказались бельгийские малинуа. Эти собаки, внешне напоминающие немецкую овчарку, но более изящного телосложения, много лет задействованы в полицейской службе и прекрасно себя показывают. На втором месте оказались бордер-колли, на третьем – ховаварты. А вот немецкие овчарки в тройку победителей не попали.

Как сообщал Курсор, исследователи назвали самые умные породы кошек.

Также Курсор писал о том, какая порода собак больше всего склонна к болезням.