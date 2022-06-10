В космический телескоп NASA попал кусок космического камня

Космическое агентство сообщило, что в одно из больших зеркал телескопа попал микрометеороид, который был больше, чем ожидалось, и больше, чем инженеры смогли испытать на земле.

В космический телескоп NASA имени Джеймса Уэбба попал кусок космического камня.

Об этом сообщает Independent.

Хотя оценки все еще продолжаются, и телескоп, похоже, работает достаточно хорошо, столкновение действительно имело «незначительно обнаруживаемый эффект в данных», говорится в сообщении NASA.

По сообщению космического агентства, объект попал в один из фрагментов зеркала, которые позволяют телескопу работать с 23 по 25 мая.

NASA заявило, что телескоп был построен так, чтобы выдерживать такие удары, даже если кусок скалы был больше, чем ожидалось.

В процессе строительства исследователи использовали сочетание симуляций и реальных ударов по осколкам зеркала, чтобы увидеть, как телескоп сможет противостоять ударам с частицами, летящими в космосе с очень высокой скоростью.

«Мы всегда знали, что Уэббу придется выдерживать космическую среду, которая включает в себя жесткое ультрафиолетовое излучение и заряженные частицы Солнца, космические лучи из экзотических источников в галактике и случайные удары микрометеороидов в нашей Солнечной системе», — сказал Пол Гейтнер. Уэбб, заместитель руководителя проекта (технический) в Центре космических полетов имени Годдарда NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.

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