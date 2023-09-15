В Кувейте молодожены развелись через три минуты после свадьбы

Пара подала на развод всего через три минуты после произнесения клятв на самой короткой церемонии бракосочетания в истории их страны.

В Кувейте молодожены развелась всего через три минуты после объявления их мужем и женой.

Об этом пишет Mirror.

Отмечается, что после окончания церемонии пара собралась выйти из здания суда, но невеста споткнулась. Жених якобы назвал ее глупой из-за того, что она упала. Женщина очень разозлилась и потребовала от судьи немедленно расторгнуть их брак. Судья согласился и вынес решение об аннулировании брака всего через три минуты.

Супруги, живущие в Кувейте, даже не покидали здание суда как муж и жена. Считается, что это самый короткий брак в истории страны.

Как сообщал Курсор, свадебные фотографы рассказали о "красных флажках", которые они замечали во время свадеб. По их словам, эти признаки не сулят хорошего будущего для семьи. Один из фотографов заметил, как жених избегал зрительного контакта со своей невестой в день их свадьбы. Он сделал множество снимков, где девушка влюбленно смотрела на своего парня, но тот старался смотреть выше ее головы.

По наблюдениям другого фотографа, единожды он принимал участие в свадьбе и обратил внимание, что жених не хотел участвовать ни в каких свадебных фотографиях после церемонии. Ему показалось, что мужчина был больше заинтересован в употреблении алкоголя с друзьями. В итоге этот брак "развалился" спустя меньше года.

Также Курсор писал о том, что супруги, которые после свадьбы не стали жить вместе, рассказали, как это повлияло на их брак.