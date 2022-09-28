В мантии Земли обнаружен подводный океан

Геологи выяснили, что обнаруженный в Ботсване образец алмаза происходит с глубины 660 километров и подтверждает наличие большого количества воды внутри мантии.

Провести исследование в недрах Земли крайне сложно. Но узнать о происходящем в сотнях километров под нами можно по косвенным признакам, например по минералам, которые выносятся оттуда ближе к поверхности.

Недавно алмаз массой в полтора карата обнаружили в алмазных копях в Ботсване. Ученые выяснили, что алмаз сформировался на глубине около 660 километров, сообщили в журнале Nature Geoscience.

В общей сложности геологи рассмотрели в образце 12 микроскопических включений в структуре алмаза, изучив их с помощью рентгеновской и рамановской спектроскопии. Это позволило найти в них минералы из мантии Земли, такие как рингвудит, ферропериклаз и энстатит.

Таким образом, сочетание всех трех минералов рассказало немало об обстоятельствах образования алмаза и появления включений в нем. Геологи выяснили, что образец происходит с глубины 660 километров. Это чрезвычайно интересная область, разделяющая нижнюю и верхнюю мантии, где происходит довольно быстрое изменение ее состава, плотности и других свойств.

Наличие рингвудита, брусита и некоторых других минералов в выявленном образце говорит о наличии воды даже на огромной глубине. Об этом предпологали и прежде, но, теперь известно, что в переходном слое мантии много воды.

Поверхность Земли покрыта океанами почти на три четверти, не меньшие количества влаги скрываются глубже. Сквозь трещины в литосфере вода просачивается вниз и попадает в мантию, а потом поднимается с вулканическими выбросами. Этот долгий геологический круговорот воды играет большую роль в процессах, охватывающих планету в целом.

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