В мире появилась первая вакцина от синдрома токсического шока

Первая вакцина, потенциально предотвращающая стафилококковый синдром токсического шока (СТШ), успешно завершила вторую фазу исследования. Об этом пишет Labiotech. Отмечается, что СТШ представляет собой опасное для жизни состояние, вызванное токсинами, которое может привести к полиорганной недостаточности и смерти.

Внутрибольничные возбудители, устойчивые к метициллину стафилококки (УМС), также устойчивы к другим широко используемым антибиотикам. Инфекции, вызванные УМС, труднее поддаются лечению, а терапия стоит дороже, так как продолжительность пребывания в больнице значительно увеличивается

Если лечение не приводит к быстрому уничтожению бактериального возбудителя, могут возникнуть такие опасные симптомы, как септический или токсический шок – потенциально опасное для жизни состояние.

Исследователи под руководством Марты Эйбл в сотрудничестве с Венским отделением клинической фармакологии в Австрии провели клиническое исследование второй фазы. Многообещающие результаты показали, что вакцина TSST-1 безопасна и эффективна, а иммунизация длится не менее двух лет. Результаты теперь подлежат рецензированию, а полные данные будут опубликованы в будущем. Ведется подготовка исследования третей фазы.

«Синдром токсического шока (СТШ)— это серьезное и иногда опасное для жизни состояние, которое также вызывается УМС. СТШ затрагивает уязвимые группы, такие как лица с ослабленным иммунитетом в результате хронических заболеваний, операций или диализа, а также связан с использованием тампонов у молодых женщин. Профилактика, раннее выявление и лечение УМС и СТШ имеют решающее значение для предотвращения тяжелых осложнений и улучшения результатов. Учитывая весьма обнадеживающие данные исследования второй фазы, основанные на успешной первой фазе, мы считаем, что вакцина TSST-1 может стать настоящим прорывом в защите этих групп, а также медицинских работников в условиях риска. Мы с нетерпением ждем публикации полных данных и перевода TSST-1 в ключевое испытание третей фазы», — сказал Андреас Ретцер, руководитель отдела исследований и разработок вакцин.

Отмечается, что разработанная на основе детоксицированного стафилококкового токсина вакцина вводится внутримышечно, и ее действие аналогично действию прививки от столбняка. После вакцинации TSST-1 у людей вырабатываются защитные антитела, поскольку микробы становятся опасными. Вакцинация эффективна независимо от того, устойчивы ли штаммы к антибиотикам.

«Курсор» писал ранее, что исследователи со всего мира пытаются создать лекарство, которое бы помогало пациентам бороться с онкологическими заболеваниями. Американские биотехнологические фирмы Moderna и Merck объединили усилия и начали разработку мРНК-вакцины против рака. Сначала она будет протестирована на распространенном или метастатическом раке кожи и типе рака легких.