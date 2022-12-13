Moderna запускает третью фазу испытаний мРНК-вакцины против рака

Исследователи со всего мира пытаются создать лекарство, которое бы помогало пациентам бороться с онкологическими заболеваниями. Американские биотехнологические фирмы Moderna и Merck объединили усилия и начали разработку мРНК-вакцины против рака. Сначала она будет протестирована на распространенном или метастатическом раке кожи и типе рака легких.

Об этом сообщает издание Jpost.

В компании Moderna заявили, что в 2023 году они перейдут к третьей фазе испытаний препарата. Исследование показало, что комбинация вакцины Moderna и Merck повышает шансы на выживание пациентов с агрессивной стадией рака кожи.

Однако, у препарата были некоторые побочные эффекты, серьезные из которых наблюдались у 14,4 процента пациентов.

Испытания третьей фазы должны состояться в 2023 году после обсуждения с представителями регулирующих органов.

«В течение последних шести лет наши команды тесно сотрудничали, объединяя наш соответствующий опыт в области мРНК и иммуноонкологии с акцентом на улучшение результатов лечения пациентов с раком. Мы с нетерпением ждем продвижения этой программы на следующий этап развития», — подчеркнул президент Merck Research Laboratories доктор Дин Ю. Ли.