В NASA показали, что будет с Землей, когда растает весь лед

Чаще все предупреждения ученых о катастрофических последствиях изменения климата проходят, как говорится, мимо ушей. Дело в том, что людям сложно представить, как сильно все может измениться.

Об этом говорится в материале портала cikavosti.

Отмечается, что последствия изменения климата уже видны невооруженным глазом. Так, специалисты NASA показали, что уровень Мирового океана растет быстрее, чем ожидалось, и что, по всей видимости, в ближайшие десятилетия он поднимется как минимум на 90 сантиметров.

«Если же эта тенденция – ввиду глобального потепления – продолжится, в будущем Земля может остаться в принципе без постоянных льдов (конечно, это не произойдет в ближайшем будущем: потребуется, вероятно, минимум 5 000 лет, чтобы на Земле растаял весь постоянный лед)», — пишет издание.

Авторы отмечают, что если сложить весь мировой лед слоем толщиной в тысячу метров, этот «ковер» накроет всю Северную Америку. В небольшом ролике, подготовленном изданием Business Insider, показывается карта континентов в будущем, в котором растаяли все льды.

На первый взгляд, может показаться, что Земля не будет выглядеть совсем иначе (при том, что, конечно, такие города, как Венеция, накроет водой довольно быстро), однако потом, при приближении к Азии, становится ясный масштаб катастрофы: такие огромные города, как Калькутта и Шанхай (с совокупным населением почти в 19 миллионов человек) изображены пропавшими под водой.

«При подъеме уровня на 10 метров жилья лишатся более 630 миллионов человек – это около 10% населения Земли; 25-метровый подъем оставит без крова уже 20% (1,4 млрд человек); если растает весь существующий в настоящее время лед, уровень океана поднимется на 70 метров, и лицо планеты необратимо изменится», — говорится в статье.

Как сообщал Курсор, в связи с глобальным потеплением Восточное Средиземноморье и Ближний Восток нагреваются почти в два раза быстрее, чем в среднем по миру.

Также, как сообщал Курсор, ученые назвали неожиданные последствия глобального потепления.