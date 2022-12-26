В NASA сообщили о неожиданных последствиях из-за сбития астероида

Космический аппарат DART успешно выполнил ранее возложенную на него задачу и сбил на огромной скорости астероид Диморф, но ученых беспокоят некоторые последствия.

В сентябре NASA отчитались об успешной ликвидации астероида Диморф, которую провели в экспериментальных целях. Однако теперь выяснилось, что у этого события есть негативные последствия.

О них сообщает Gizmodo.

Три месяца назад космический аппарат DART успешно выполнил возложенную на него задачу и сбил на огромной скорости астероид Диморф. Этот астероид не был опасен для Земли и имел диаметр 163 метра. DART изменил его орбиту и теперь астероид вращается на расстоянии примерно 11 млн км от Земли вокруг более крупного космического объекта Дидим.

После удара Диморф стал вращаться намного быстрее, а время его полного оборота уменьшилось на 32 минуты. Это позволило NASA быть уверенными, что с помощью таких ударных аппаратов можно корректировать направление полета и других астероидов, которые могут быть опасны для Земли.

Однако позже ученые выяснили, что побочным действием после удара по астероиду оказался выброс большого количества обломков. Также у Диморфа появился хвост, как у кометы, а потом их стало даже два.

Специалисты NASA продолжают изучать все последствия этого события. Они подтвердили, что удар спровоцировал появление эффекта отдачи, а это способствовало изменению орбиты астероида. Но не факт, что такой же эффект был бы для астероида большего диаметра.

Ученых беспокоит появление обломков у астероида, и они продолжают изучать возможные последствия этого.

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