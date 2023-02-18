В нашей Солнечной системе обнаружена новая система

Кольцевая система вращается намного дальше, чем это типично для других кольцевых систем, что ставит под сомнение существующие теории о том, как формируются кольцевые системы. Система колец находится вокруг карликовой планеты по имени Квавар, которая примерно вдвое меньше Плутона и вращается вокруг Солнца за Нептуном.

Открытие, опубликованное в журнале Nature, было сделано международной группой астрономов с помощью HiPERCAM — чрезвычайно чувствительной высокоскоростной камеры, разработанной учеными из Шеффилдского университета, которая установлена ​​на крупнейшем в мире оптическом телескопе Gran Telescopio Canarias (GTC) на Ла-Пальма.

Кольца слишком маленькие и тусклые, чтобы их можно было увидеть непосредственно на изображении. Вместо этого ученые сделали свое открытие, наблюдая затмение, когда свет от фоновой звезды блокировался Кваваром, когда он вращался вокруг Солнца. Событие длилось менее минуты, но ему неожиданно предшествовали и последовали два провала света, что свидетельствует о системе колец вокруг Квавара.

Кольцевые системы относительно редки в Солнечной системе. Помимо известных колец вокруг планет-гигантов Сатурна, Юпитера, Урана и Нептуна кольцами обладают лишь две другие малые планеты — Харикло и Хаумеа. Все ранее известные системы колец способны выжить, потому что они вращаются близко к родительскому телу, так что приливные силы препятствуют срастанию материала колец и образованию лун.

Что делает кольцевую систему вокруг Квавара примечательной, так это то, что она находится на расстоянии более семи планетарных радиусов — вдвое больше, чем то, что ранее считалось максимальным радиусом в соответствии с так называемым «пределом Роша», который является внешним. предел того, где кольцевые системы, как считалось, могли выжить.

Профессор Вик Диллон, соавтор исследования с факультета физики и астрономии Шеффилдского университета, сказал: «Было неожиданно обнаружить эту новую систему колец в нашей Солнечной системе, и было вдвойне неожиданно обнаружить кольца так далеко». из Квавара, что бросает вызов нашим прежним представлениям о том, как формируются такие кольца.Использование нашей высокоскоростной камеры — HiPERCAM — было ключом к этому открытию, поскольку событие длилось менее одной минуты, а кольца слишком малы и слабы, чтобы их можно было увидеть в прямом изображение.

«Все узнают о великолепных кольцах Сатурна в детстве, поэтому, надеюсь, это новое открытие поможет лучше понять, как они появились», — добавил профессор.

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