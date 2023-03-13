В Перу нашли уникальные гробницы и раскрашенные тела

Открытие датируется периодом между 2500 и 2200 годами до нашей эры.

В Перу посреди монументального храма нашли уникальные гробницы, завернутые в высококачественные ткани, и раскрашенные тела.

Об этом сообщает Arkeo News.

Четыре таинственных кургана, расположенных на холме Серро-Колорадо недалеко от города Барранка в Перу, идентифицировали как места, имеющие потенциальное археологическое значение. Позже установили, что курганы содержат человеческие останки и остатки храмового сооружения.

При раскопках двух курганов нашли человеческие захоронения и монументальную архитектуру из высушенного кирпича и каменных блоков. Также обнаружили разрушенные погребения в виде погребальных свёртков, которые находились в руинах храмового комплекса из высушенного кирпича.

В одном из них были останки мальчика, чей череп был преднамеренно деформирован. Первоначально его похоронили с украшенными тканями, что указывало происхождение из семьи с высоким статусом. Ткань была трехметровой длины и ее украшали уникальные зооморфные изображения.

Строительство храмового комплекса датировано периодом между 2500 и 2200 годами до нашей эры, а тела были захоронены между 772 и 989 годами нашей эры.

«Раньше жители Анд устраивали некрополи в заброшенных местах отправления культа. Это также имело место и здесь, потому что могилы были вырыты в сооружениях, которые были старше на несколько тысяч лет», — добавил Майчжак.

Исследованные могилы датируются периодом правления империи Вари над регионом. Кастильо-де-Уармей, один из самых важных памятников этой культуры, находится всего в 70 км к северу от Барранки. Два кургана еще предстоит исследовать

Также «Курсор» сообщал, что в Китае нашли кладбище времен династии Тан.