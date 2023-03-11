В Китае нашли кладбище времен династии Тан

В Датуне (Китай) ученые из Института археологии провинции Шаньси нашли кладбище времен династии Тан.

Об этом сообщает Heritage Daily.

Во время строительных работ удалось найти 58 гробниц. В основном кладбище состоит из небольших и средних гробниц шахтного типа, которые имеют прямоугольную, трапециевидную или неправильную форму. Интересно, что у некоторых из них вогнутая форму, где мог бы быть помещен гроб умершего.

В двух гробницах есть каменные эпитафии, датированные 795 и 810 годами нашей эры, которые украшены резьбой, окруженной двенадцатью символами китайского зодиака. В рамках раскопок удалось найти более 300 артефактов, в том числе горшки в форме башни, многочисленные бронзовые зеркала и несколько кувшинов, горшков и мисок с желтой и белой глазурью. Зеркала обесцвечивались на протяжении веков и в основном имеют круглую форму, а некоторые экземпляры имеют форму цветка.

«Это самое большое количество танских гробниц, раскопанных в Датуне. Он обеспечивает точную основу для возраста и предоставляет важную информацию для понимания политики, экономики, культуры и похоронных обычаев Юньчжоу в династии Тан. Кроме того, эпитафии богаты по содержанию и имеют высокую историческую ценность, что имеет большое значение для изучения местных чиновников династии Тан и системы Чэнглифан в Юньчжоу», – сказал Хоу Сяоган из Института археологии провинции Шаньси.

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