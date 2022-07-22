В ресторане в Китае нашли следы динозавров возрастом 100 млн лет

На месте ресторана когда-то была птичья ферма. Следы динозавров были покрыты слоями почвы и песка, которые защищали их от эрозии и стихий.

В ресторане на юго-западе Китая были найдены следы динозавров возрастом 100 миллионов лет.

Следы были замечены внимательным клиентом на террасе ресторана.

По словам палеонтолога Лиды Син, в нескольких каменных ямах в ресторане были найдены отпечатки лап двух зауроподовых динозавров раннего мелового периода. Позже находка была подтверждена 3D-сканером.

Зауроподы были самыми крупными динозаврами, когда-либо жившими на Земле. У них были длинные шеи и хвосты.

По словам Лиды Син, зауроподы, чьи следы были найдены, вероятно, были около 8 метров в длину.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что ученые рассказали, как может разрушиться вся Солнечная система. Согласно новому исследованию ученых из Канады, из-за небольших изменений в орбитах планет, вызванных проходящей мимо звезды, может рухнуть вся Солнечная система.

Еще напомним, что астрономы показали удивительное изображение галактики в созвездии Льва. Галактика была открыта французским астрономом Пьером Мешеном в 1781 году. Находится на расстоянии 38 миллионов световых лет от Млечного Пути