В Саудовской Аравии сделали интересное археологическое открытие

Археологи в ходе раскопок Аль-Ухдуд (Саудовская Аравия) обнаружили самую длинную доисламскую надпись Муснад, выполненную древним южно-аравийским письмом, а золотые кольца и бронзовую голову быка.

Об этом сообщает Arkeo News.

Комиссия по наследию Королевства объявила, что ученые нашли доисламские артефакты в регионе на юге Саудовской Аравии. Это открытие «проливают уникальный свет на древнюю культуру», существовавшую на юге Саудовской Аравии. Комиссия назвала открытие «захватывающим», а находки «редкими».

Самая длинная надпись Муснад, когда-либо обнаруженная в этом месте, выделяется среди артефактов и имеет размеры примерно 230 см в ширину и 48 см в высоту. Она принадлежала местному жителю по имени Вахиб Эйль бин Маган, и надпись содержала уникальное описание его работы водовозом.

Также на месте раскопок нашли три кольца одинакового размера, увенчанные золотым лепестком в форме бабочки и имеющие небольшой замок, соединяющий их два конца. Голова же быка считается обычным явлением среди доисламских царств южной Аравии. Она использовалась в различных ритуалах в древних культурах, связанных с властью, плодородием, размножением, а также символизировала божественность и мудрость.

Другие предметы, найденные на этом месте, включают несколько глиняных кувшинов различных размеров и размеров, а также глиняный горшок, который, как считают ученые, датируется третьим веком до нашей эры.

كشوفات أثرية مهمة في موقع الأخدود الأثري بمنطقة نجران؛ تؤكد العمق الحضاري لمنطقة جنوب المملكة.#هيئة_التراث pic.twitter.com/i2yfIV61rM — هيئة التراث (@MOCHeritage) February 15, 2023

Ранее «Курсор» сообщал, что на затонувшем корабле обнаружили шкаф, принадлежащий королю Дании.