На Канаду обрушился мощнейший ураган Фиона

Около полумиллиона людей остались без электричества. По словам метеорологов, это один из самых сильных ураганов в истории страны.

Мощный ураган «Фиона» обрушился в субботу, 24 сентября, на восточное побережье Канады, принеся с собой сильный ветер и проливные дожди и вызвав перебои с электричеством.

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что национальный центр США по наблюдению за ураганами сообщил, что «Фиона» достигла залива Святого Лаврентия.

«Стихия пронеслась над канадскими провинциями Новая Шотландия и Остров Принца Эдуарда, а затем ударила по Ньюфаундленду. … Метеорологи считают, что это один из самых мощных ураганов в истории страны. Информации о пострадавших пока не поступало», — говорится в сообщении.

Примерно неделю назад разрушительный ураган «Фиона» обрушился на Пуэрто-Рико и другие страны Карибского бассейна. В пятницу вечером он трансформировался в пост-тропический циклон.

«В результате разгула стихии в провинции Новая Шотландия около 79% потребителей, или 414 тысяч человек, остались без электричества, в провинции Остров Принца Эдуарда — 95%, или 82 тысячи. Канадские власти предупредили жителей этих регионов о возможности сильных наводнений. Людям в прибрежных районах было рекомендовано эвакуироваться», — пишет СМИ.

Как сообщал Курсор, летом около тысячи человек погибли и более 30 миллионов остались без крова в Пакистане из-за муссонных дождей, которые с июня обрушивались на страну.

По данным Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями, более половины жертв приходится на Белуджистан и южную провинцию Синд, где 234 и 306 человек погибли соответственно в результате рекордных дождей, которые затронули полмиллиона домов по всей стране.

Также Курсор информировал о том, что в середине августа в результате наводнений и оползней, вызванных интенсивными муссонными дождями, в северной и восточной Индии погибло не менее 50 человек.