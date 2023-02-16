В сети рассказали о 5 изобретениях Средневековья, которые изменили мир

Эта эпоха не в почете у историков, а зря, ведь она дала миру много нужных изобретений, без которых современный мир не был бы таким, как мы его знаем.

Средневековье — удивительный период в истории мира, который следует после Античности и предшествует Новому времени. В эту эпоху было создано много нужных технологических изобретений, которые изменили наш мир, а мы даже и не знаем об этом.

Подробнее об этом информирует сайт vsviti.com.ua.

Очки. В Средневековой Европе в 1284 году изобрели очки, которые помогали слабовидящим читать. Этому предшествовало другое изобретение — «читательный камень», который представлял из себя полированный кусок кварца, которым нужно было водить страницами книги, чтобы увеличивать буквы. А немного позже ученые додумались вынуть из камня линзы.

Механические часы. Механические часы появились в Европе между 1280 и 1320 годами. Это не первые часы, но именно они максимально приближены к тем, что существуют сегодня. «Родиной» часов является Италия. Важно еще отметить, что часто часы — особенно большие, башенные — не только измеряли время, но и показывали движение небесных тел. Считалось, что это очень важно и так можно предугадать будущее — по движению планет.

Контрфорсы. Контрфорсы – это такие хитрые подпорки, которые позволяют распределить вес стен больших построек и сделать их более устойчивыми. Данные конструкции были изобретены в 12 веке. Такие подпорки сейчас можно увидеть в архитектуре старого средневекового собора, например, Собор Парижской Богоматери.

Ветряные мельницы. Стоит сказать, что первые мельницы придумали гораздо раньше. Но европейцы усовершенствовали их в 13 веке изобрели ветряную мельницу, которая оснащалась возвращающейся крышей и могла нести действительно огромные паруса. Строили такие мельницы при крепостях, потому что это было дорогим удовольствием.

Печатный станок. Первый станок придумал Иоганн Гутенберг в середине 1440-х годов. Первая машинка состояла из свинцовых букв, которые крепили к пластине, а ее — к прессу. Эти буквы смазывали чернилами,и они отпечатывались на странице. Для «печати» другой странице надо было переставлять буквы в нужно порядке, формируя соответствующий текст.