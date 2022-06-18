Физики обнаружили необычную аномалию, которая может перевернуть мир науки

По словам ученых, если это действительно признак стерильного нейтрино, то можно было бы, наконец, получить доказательства того, что вещество существует в огромных количествах, но создает лишь гравитационную ямку в пространстве.

«Очень захватывающая» аномалия, обнаруженная в крупномасштабном эксперименте, может стать большой новостью для физики.

Об этом пишет Physics Review Letters.

Странный разрыв между теоретическими предсказаниями и экспериментальными результатами в рамках крупного проекта по исследованию нейтрино может быть признаком неуловимого «стерильного» нейтрино — безмолвной частицы, которую можно обнаружить только по тишине, которую она оставляет после себя.

Это не первый случай наблюдения аномалии, и добавление ее к предыдущим экспериментальным данным в мире нейтринных исследований наводит на мысль о чем-то странном. На этот раз он был обнаружен в Баксанском стерильном переходном эксперименте (BEST).

Явное доказательство существования гипотетического стерильного нейтрино может дать физикам надежного кандидата на роль источника загадочной темной материи во Вселенной. С другой стороны, это может быть просто проблема в моделях, используемых для описания странного поведения нейтрино старого типа.

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