Зачем инки проводили трепанацию черепа: исследование

Канадские ученые изучили медицинские процедуры инков. Оказалось, что представители этой цивилизации пользовались трепанацией – хирургическим высверливанием или выскабливанием небольшого отверстия в черепе.

Об этом сообщает Express.

Эксперты изучили взаимосвязь случаев судорожного расстройства и распространенности трепанированных черепов доколумбовой цивилизации Перу. Они пришли к выводу, что древние люди таким способом пытались лечить эпилепсию.

По словам Поула Эспино из Западного университета, трепанация является самой старой хирургической процедурой в истории. Ею пользовались вплоть до ХVI века нашей эры, а порой даже в наше время.

Наибольший вклад среди представителей древности в эту практику внесли представители перуанской культуры Южной Америки еще до Колумба. Люди здесь имели невероятные хирургические навыки для своего времени.

Чем это обусловлено – непонятно. Самый древний череп ученые связывают с культурами паракас Андских гор, существовавшими с 700 г. до н. э. до 300 г. н. э. Существование подобных традиций фиксировали в перуанском нагорье. В эпоху империи инков практику трепанации тоже сохранили.

В основном с помощью этой хирургической операции боролись с большим уровнем заболеваемости – от 11 до 40%. Разумеется, сперва древние люди просто пытались освоить навыки для этого, но со временем становились настоящими мастерами.

В основном трепанация избегала средней линии черепа. Есть версия, что так делали ради минимизирования повреждений церебрального сагиттального синуса, переносящего жидкость и отходы от мозга.

По словам ученых, доколумбовые перуанцы могли иметь верования, согласно которым у эпилептических припадков есть сверхъестественное происхождение. Возможно, древние люди полагали, что благодаря трепанации можно изгонять демонов из головы больного человека.

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