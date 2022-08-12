В Китае выданы первые лицензии на беспилотные такси

Apollo Go, роботизированный сервис Baidu, совершил более миллиона поездок в 10 городах Китая с момента своего запуска в 2020 году.

Разрешения, выданные муниципалитетами Чунцина и Уханя, позволяют коммерческим роботам подбирать пассажиров без водителя.

«Если сравнивать с освоением космоса, то этот момент эквивалентен высадке на Луну», — сказал Вэй Донг, руководитель отдела безопасности в Baidu Intelligent Driving Group.

Компания развертывает сеть из пяти роботакси в каждом городе, где они смогут работать в определенных зонах с 9 утра до 5 вечера в Ухане и с 9:30 утра до 4:30 вечера в Чунцине. Территория обслуживания охватывает 30 квадратных километров в районе Юнчуань города Чунцин и 13 квадратных километров в зоне экономического и технологического развития города Ухань.

По словам Вэя, Baidu также ведет переговоры с местными органами власти Пекина, Шанхая и Шэньчжэня, чтобы получить разрешение на тестирование беспилотных роботов в этих городах в течение года.

Курсор ранее писал, что Honda запатентовала оригинальное техническое решение. Компания Honda подала патентную заявку на оригинальное техническое решение — систему выдвижных боковых юбок, которая улучшает аэродинамику при выходе автомобиля на автостраду.

Также сообщалось, что Tesla назвали самым популярным премиум-брендом в США. Несмотря на общий спад на североамериканском рынке премиум-класса, Tesla смогла увеличить продажи на 66% за первые пять месяцев 2022 года и заняла лидирующую позицию в сегменте. СМИ сообщает, что Tesla была более популярна в США, чем премиальные бренды, такие как Mercedes-Benz и BMW.