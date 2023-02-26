В США нашли бутылку, внутри которой было послание с XX века

Стало известно, о чем шла речь в послании.

В парке в Пенсильвании (США) обнаружили бутылку с 50-летним письмом внутри.

Об этом сообщает Upi.

Пара прогуливалась в парке и заметила на земле бутылку, которую она сначала восприняла за мусор. После этого женщина подняла бутылку и обнаружила, что внутри нее есть бумага с двумя надписями.

Так, в бутылке нашли квитанцию на фамилию Бернарда Мура в кемпинге на сумму $6 от 31 августа 1973 года и бумажную тарелку с сообщениями, написанными членами семьи Мур во время их похода. Президент Фонда парков и лесов Пенсильвании питает надежду, что получится найти одного из владельцев или родственника той семьи.

Также «Курсор» сообщал, что женщина съела чипс, не зная, что он стоит 100 тысяч фунтов.