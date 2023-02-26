Ошибка всей жизни: женщина съела чипс, не зная, что он стоит 100 тысяч фунтов

В Великобритании сотрудница супермаркета съела чипс в идеальной форме сердца, потому что не знала, что его стоимость составляет 100 тысяч фунтов.

Об этом сообщает Lad Bible.

Отметим, что в декабре прошлого года производитель чипсов Walkers объявил запуск «охоты» на чипсы в форме сердца. Покупатель, который найдет в пачке чипсов картофельное хрустящее сердце, получит шанс выиграть 100 тыс. фунтов стерлингов.

К сожалению, не все знали об этой акции, в том числе сотрудница супермаркета Дон Сагар, являющаяся матерью двоих детей. В середине этого месяца она была несколько раздраженной во время рабочей смены и случайно увидела в пачке чипсов картофель, который имел идеально симметричную форму сердца.

Женщина сделал снимок необычного чипса и отправила его своим знакомым. Те попытались сказать подруге, что перед ней лакомство стоимостью в целом состояние, но не успели – Сагар быстро съела чипс. После осознания этого мама двоих детей сказала, что чувствовала себя «разбитой».

«Знаете что, это не конец света, не правда ли? Это сделало бы мою жизнь немного счастливее, но у меня нет денег, поэтому это не имеет значения», – поделилась она.

Эта ошибка существенно изменила подход Дон к работе. Так, теперь перед сканированием пачек чипсов на кассах супермаркета она говорит покупателям, чтобы те внимательно изучали содержимое пачек на предмет наличия чипсов необычной формы.

Дополнительно эту ситуацию прокомментировали в компании Walkers. Там заявили, что им «очень досадно» было слышать о случае Дон, но в то же время добавили, что «еще не все потеряно».

«Чипсы в форме сердца естественно содержатся во многих упаковках наших чипсов Walkers, и поскольку конкурс не закрывается до полуночи 20 марта, есть еще достаточно времени, чтобы найти лучший хрустящий картофель в форме сердца и выиграть 100 тысяч», – сказано в заявлении.

Также «Курсор» сообщал, что мужчина перед суицидом занялся грабежом, чтобы устроить себе шикарные похороны.