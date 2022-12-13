В США поймали пуму, которая терроризировала автомагистрали

Десять лет назад пума была снята скрытой камерой National Geographic, когда скрывалась под вывеской Голливуда и охотилась на оленей и койотов.

Пума, известная в Лос-Анжелесе нападениями на шоссе и автомагистрали, была пойман калифорнийскими властями после убийства собаки, которую выгуливали в парке.

Об этом сообщает WP.

Пуму усыпили охранники дикой природы, когда ее обнаружили в жилом районе в районе Лос-Фелиз, к югу от парка Гриффит. Затем хищника доставили в приют для диких животных для полной оценки состояния здоровья после того, как власти получили анонимное сообщение о том, что он мог быть сбит автомобилем.

Сара Пикки рассказала, как она испугалась, когда в дверь позвонили. «У вас на заднем дворе лев», — заявил офицер охраны дикой природы на другом конце линии. Их дом расположен на склоне холма Лос-Анджелеса площадью четверть акра, покрытом деревьями и кустами — типичное сочетание дикой природы и городских районов.

«После первоначального осмотра квалифицированными ветеринарами состояние горного льва было признано стабильным, и он проходит дополнительную ветеринарную оценку», — говорится в пресс-релизе Департамента рыбы и дикой природы Калифорнии и Службы национальных парков.

Пума получила всемирную известность после того, как десять лет назад была снята скрытой камерой National Geographic, когда скрывалась под вывеской Голливуда и охотилась на оленей и койотов.

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