Зоологи выяснили, что ягуары умеют дружить

Кошачьи с удовольствием объединялись по две-три особи для патрулирования территории. Эти союзы не были ситуативными – животные дружили много лет, при этом они не конкурировали ни за еду, ни за самок.

Понаблюдав за ягуарами в Венесуэле и Бразилии, исследователи с удивлением отметили, что самцы крайне редко конфликтуют между собой, а также умеют объединяться ради общих целей.

Об этом пишет портал ua.news.

Отмечается, что ранее ученые полагали, что большинство крупных кошек являются убежденными одиночками, которые, вырастая, покидают мать и уходят в свободное плавание, сближаясь с другими особями исключительно для размножения. Исключением были только львы, живущие прайдами всю жизнь.

«Ягуары с удовольствием объединялись по две-три особи для, например, патрулирования территории. Эти союзы не были ситуативными – животные дружили много лет. При этом они не конкурировали ни за еду, ни за самок. Интересно, что такие альянсы чаще встречались между неродственными особями, а вот к своим братьям ягуары проявляли агрессию довольно часто», — пишет издание.

Исследователи объясняют свои наблюдения тем, что на изученной территории было достаточно ресурсов, чтобы ягуары не только не конфликтовали, но и могли наладить что-то вроде сотрудничества. В будущем ученые хотят исследовать и другие регионы, чтобы понять, смогут ли эти кошачьи дружить, если добычи и самок не хватит.

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