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В Таиланде обнаружили паука необычного окраса, ранее неизвестного науке

06:20, Сегодня
Интересные факты
паук фото
Фото: pixabay.com
Этот вид достигает весьма впечатляющих размеров.

В лесу Таиланда, во время экспедиции, группа исследователей обнаружила необычного паука с лапками цвета электрик. Новый вид тарантулов получил название Chilobrachys natanicharum.

Об этом пишет Forbes.

До этого ученые ничего не знали о среде обитания и естественном поведении этого удивительного паукообразного, хотя ранее они видели, что такой вид тарантула продается в интернете и из-за своего необычного окраса является "привлекательным товаром".

Исследователи рассказали, что увидели паука в дупле мангрового дерева, где, вероятно, и обитают эти животные в дикой природе. Но поймать его довольно сложная задача, для этого необходимо залезть на дерево, выманить его из комплекса дупл в условиях влажной погоды. Ученым удалось увидеть только двух представителей этого вида.

По их словам, секрет удивительного яркого синего цвета этих тарантулов заключается не в наличии синего пигмента, а в уникальной структуре их волос, которая включает наноструктуры, способные манипулировать светом, создавая неповторимый неоново-синий.

"Курсор" писал ранее, что фотограф дикой природы и экскурсовод Жан-Пьер Вейра сфотографировал паука, который поймал и съел рыбу.

Еще мы писали, что австралийские воронковые пауки (Atracidae) являются самыми смертельными для людей, но как показали результаты нового исследования, "коктейль" токсинов в их яде может меняться и даже зависит от настроения членистоногих.

Напомним, что ученые из США выявили, что пауки вида Larinioides sclopetarius используют свою паутину не только для того, чтобы ловить жертв. Они также слышат при ее помощи.

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