Ученые выяснили невероятный факт о пауках

Стоит отметить, что во время исследования членистоногие по-разному реагировали на звуки, исходившие от хищника, и звуки потенциальной добычи.

Ученые из США выявили, что пауки вида Larinioides sclopetarius используют свою паутину не только для того, чтобы ловить жертв. Они также слышат при ее помощи.

Предыдущие исследования показали, что некоторые подвиды пауков могут слышать волосками на лапах. Таким образом паутина играет роль барабанной перепонки.

Во время эксперимента ученые собрали 76 особей пауков Larinioides sclopetarius. На сплетенную ими паутину направляли звуковой сигнал. Выяснилось, что пауки реагировали на звуки, которые заставляли паутину слегка вибрировать.

Как оказалось, при помощи паутины пауки могут слышать звуки на расстоянии трех метров.

Ранее редакция Курсора сообщала, что ученые улучшили зрение животным с помощью дополнительных глаз. Ученые из Австралии смогли улучшить зрение овцам путем вживления им бионических глаз поверх сетчатки. Специальное устройство называется Phoenix 99. Оно транслирует картинку из микрокамеры на сетчатку глаза в виде электрических сигналов.

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