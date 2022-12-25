В Тихом океане развивается новый подвид дельфинов — ученые

Афалины обитают в океанских водах по всему миру, но их адаптация привела к невероятному физиологическому и генетическому разнообразию.

Обычный дельфин-афалин – одно из наиболее хорошо изученных морских млекопитающих в мире. Тем не менее, в последние несколько десятилетий генетические исследования показали, что ученые рассматривают не один вид, а разные линии, которые все еще находятся в процессе эволюции. Так, исследователи из Университета Майами разделили то, что исторически считалось одним видом дельфинов в Тихом океане, на несколько отдельных подтипов.

Результаты исследования публикует портал Springer Link.

Отмечается, что в прибрежных водах восточной тропической части Тихого океана между Нижней Калифорнией и Галапагосскими островами череп и тело афалина заметно меньше, чем у их собратьев с берегов южной Калифорнии или Японии.

Афалины обитают в океанских водах по всему миру, но то, как эти млекопитающие адаптировались к определенным местам обитания на побережье, впоследствии привело к невероятному физиологическому и генетическому разнообразию.

Например, линия обычных афалин, живущих дальше от берега, очевидно, эволюционировала позже, чем их родственники, живущие поближе к берегу.

Несмотря на то, что ученые подозревают, что существует много потерянных подвидов, на сегодняшний день идентифицировано очень мало.

В восточной части Тихого океана дельфины-афалины занимают особо разнообразный водный ландшафт, и эти разные окружающие среды могли привести к тому, что популяции дельфинов развивались в разных направлениях, отделяясь друг от друга физически и генетически.

Как сообщал Курсор, дельфины, выбрасывающиеся на берег, испытывают проблемы с нервной системой и работой головного мозга.

Также Курсор писал о том, что дельфины выстраиваются в очередь, чтобы лечить кожные заболевания в «клиниках» коралловых рифов.