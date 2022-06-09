В Великобритании обнаружен крупнейший наземный хищник Европы

Согласно мнению ученых, динозавр был среднего размера между тираннозавром рексом и большой белой акулой, поскольку, по мнению экспертов, он также мог охотиться в воде.

По словам ученых, динозавр, обнаруженный на острове Уайт, может быть самым большим наземным хищником, когда-либо бродившим по Европе.

Об этом сообщает Independent.

У огромного существа было лицо, как у крокодила, острые как бритва зубы и когти, а также хвост, похожий на хлыст.

Он был размером с автобус — более 33 футов в длину и весом более пяти тонн. Недавно обнаруженные окаменелые кости включают крупные тазовые и хвостовые позвонки.

Они были выкопаны недалеко от Комптон-Чайна на юго-западном побережье и датируются возрастом 125 миллионов лет, периодом повышения уровня моря.

У двуногого зверя были короткие руки, как у тираннозавра. Преследуя лагуны и песчаные отмели, его сокрушительные челюсти разрывали пополам крупных рыб и даже других динозавров.

Это был член семейства спинозавров, которые, как считается, были первыми динозаврами, умевшими плавать.

Кости выросли на их спинах, образуя то, что называют «парусом». Эти шипы были до 7 футов в длину и соединены кожей.

Новый вид был погребен в пласте песчаника на доисторическом кладбище под названием формация Вектис. Он был неофициально назван «спинозаврид Белой Скалы» в честь геологического слоя, в котором он был найден.

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