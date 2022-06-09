В Великобритании обнаружен крупнейший наземный хищник Европы

По словам ученых, динозавр, обнаруженный на острове Уайт, может быть самым большим наземным хищником, когда-либо бродившим по Европе.
Об этом сообщает Independent.
У огромного существа было лицо, как у крокодила, острые как бритва зубы и когти, а также хвост, похожий на хлыст.
Он был размером с автобус — более 33 футов в длину и весом более пяти тонн. Недавно обнаруженные окаменелые кости включают крупные тазовые и хвостовые позвонки.
Они были выкопаны недалеко от Комптон-Чайна на юго-западном побережье и датируются возрастом 125 миллионов лет, периодом повышения уровня моря.
У двуногого зверя были короткие руки, как у тираннозавра. Преследуя лагуны и песчаные отмели, его сокрушительные челюсти разрывали пополам крупных рыб и даже других динозавров.
Это был член семейства спинозавров, которые, как считается, были первыми динозаврами, умевшими плавать.
Кости выросли на их спинах, образуя то, что называют «парусом». Эти шипы были до 7 футов в длину и соединены кожей.
Новый вид был погребен в пласте песчаника на доисторическом кладбище под названием формация Вектис. Он был неофициально назван «спинозаврид Белой Скалы» в честь геологического слоя, в котором он был найден.
Ранее Курсор писал, что эксперименты на Большом адронном коллайдере обнаружили отклонения от Стандартной модели. Это признаки так называемой Новой физики — всеобъемлющей теории, которая должна максимально полно описывать нашу Вселенную.