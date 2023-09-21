В Японии находится остров, который можно посещать только раздетым мужчинам – в чем его особенность

Он связан со многими традициями, в том числе крайне необычными.

В Японии расположен таинственный остров Окиносима, имеющий очень интересные особенности и историю.

Об этом сообщает Ancient Origins.

Остров находится Кюсю и Хонсю. Он связан со многими традициями, в том числе крайне необычными. К примеру, его могут посетить только мужчины, но для этого им сперва нужно раздеться догола.

Традиция раздеваться перед тем, как ступить на землю острова, является чем-то большим, чем эксцентричным ритуалом. В действительности она имеет глубокие корни в синтоистской духовности, рассматривающей обнажение как ритуал очищения, известный как "мисоги".

Предполагается, что мужчина должен полностью раздеться для очищения от скверны перед тем, как предстать перед божеством Окиносима, богиней Мунаката Окицугу-Микото.

Путешественники часто привозили в это место подношения, в том числе зеркала, мечи и ожерелья. Их бросали в море в качестве ритуальной жертвы богине. Благодаря этому из дна моря исследователи со временем подняли более 80 тысяч артефактов, имеющих огромное значение для сакральной традиции этого острова.

Любопытно, что веками посещать Окиносиму было запрещено для женщин. В основе этой традиции лежит древнее поверье о менструальной "нечистоте" и необходимость защищать чистоту ритуалов, которые проводились на острове. Тем не менее точная причина этого доподлинно неизвестна и является предметом дискуссий.

В наше время посещение Окиносимы строго ограничено в целях сохранения святости острова и защиты экологии. Ежегодно лишь небольшое количество мужчин, избранных из святилища Мунаката Тайша, могут посетить эту территорию. Они могут проводить тут молитвы, но из-за священного обета тайны не имеют права делиться подробностями своего паломничества.

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