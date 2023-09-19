Ученые сделали интересное открытие, связанное с дежавю

Они провели сразу несколько экспериментов при участии студентов.

Ученые в рамках нового исследования обнаружили противоположность дежавю, которое получило название "жамевю".

Об этом сообщает Science Alert.

Сперва отметим, что дежавю является состоянием, когда человек ошибочно полагает, что определенная ситуация или событие уже были им пережиты в прошлом. Дежавю происходит, когда некоторая часть мозга узнала нечто знакомое, но оно не совпало с реальностью. Иначе говоря, мы получаем сигналы, что что-то происходит не так.

Жамевю является состоянием, противоположным дежавю, когда человек видит хорошо знакомую вещь/ситуацию, но они кажутся ему нереальными или чем-то новым. Иначе говоря, мы можем видеть знакомые лица людей, но неожиданно почувствовать, что те являются для нас чем-то неизвестным и необычным.

Аналогичным образом это касается распространенных и часто употребляемых слов, которое человек единожды сказал и написал, но ему показалось, что это неправильно.

Ученые в рамках нового исследования провели в лабораторных условиях два эксперимента. К первому привлекли 94 студентов, писавших одно и то же слово и повторявших его еще с 12 разными словами.

Участники должны были писать как можно быстрее, но им позволяли сделать остановку, если студент почувствовал себя странно, ему стало скучно или он ощутил боль в руке.

Большая часть участников останавливалась, ибо порой слова производили на них странное впечатление. Примерно 70% среди них делали как минимум одну остановку, ибо чувствовали нечто, что ученые назвали жамевю. В основном это происходило примерно спустя 1 минуту (33 повторения), и обычно со знакомыми словами.

В рамках второго эксперимента участников просили написать лишь одно слово "the", ибо его все чаще используют в письме и речи. На сей раз 55% людей прекратили писать по причине, обозначенной как жамевю, но после 27 повторений.

По словам студентов, они не осознавали значение слова, если постоянно его писали. Они думали, что перестают контролировать свою руку.

Исследователи утверждают, что жамевю является сигналом, что нечто приобрело автоматический и повторяющийся характер. Благодаря этому пониманию мы можем вырваться из зацикливания.

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