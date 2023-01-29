В Японии нашли древний гигантский меч

В кургане Томио Маруяма в Наре (Япония) ученые нашли самое большое бронзовое зеркало и самый большой железный меч «дако».

Об этом сообщает Arkeo News.

Эксперты говорят, что находки могут быть классифицированы как национальное достояние, а зеркало в форме щита является первым в своем роде. 2,3-метровый меч с извилистым лезвием также является самым большим железным мечом, изготовленным в тот период в Восточной Азии.

Узорчатая поверхность зеркала имеет дизайн двух более распространенных зеркал «дарю», отличающихся своим дизайном, основанным на воображаемых существах, которые были найдены в основном в западной Японии. Зеркало в форме щита имеет длину 64 см, ширину не более 31 см и вес 5,7 кг. Обычно бронзовые зеркала, которые находят на археологических раскопках, имеют округлую форму, а это щитовидное.

Этот меч является старейшим из мечей дако, отличающимся своей волнистой, змеевидной формой, что и дало ему название. В качестве погребального инвентаря по всей Японии было обнаружено более 80 других мечей дако. Последний меч имеет маркировку ножен и рукояти, и вместе его длина составляет 2,6 метра, что больше, чем у последнего самого длинного меча дако, обнаруженного около 85 см.

«Технологии периода Кофун (300–710 гг. н. э.) превосходят все, что можно было себе представить, и представляют собой шедевры металлообработки того периода», — сказал Косаку Окабаяши, заместитель директора Археологического института префектуры Нара. Кашихара.

Зеркало и щиты считаются инструментами для защиты умерших от злых духов. Считается, что меч был увеличен, чтобы увеличить его силу, и вероятность его использования в качестве боевого инструмента невелика.

Отметим, что крупнейший в Японии курган Томио Маруяма диаметром 109 метров, датируемый концом IV века, принадлежал значимому человеку, поддерживавшему в то время правителей Ямато.

По словам Наохиро Тоёшимы, профессора археологии из Университета Нара, ритуальный меч и зеркало в форме щита могут указывать на то, что человек был вовлечен в военные и ритуальные дела.

«Курсор» сообщал, что ученые нашли человеческие останки, которым 11 тысяч лет.