В Японии о безопасности в ресторанах позаботится искусственный интеллект

Система была разработана после недавней серии видео с посетителями, устраивающими «негигиенические» розыгрыши с едой в ресторанах с конвейерной лентой, ставших вирусными в социальных сетях.

Японский оператор сети конвейерных ресторанов Kura Sushi разработал систему оповещения на базе искусственного интеллекта с целью предотвращения порчи блюд клиентами.

Об этом сообщает портал NHK.

Отмечается, что система была разработана после недавней серии видео с посетителями, устраивающими «негигиенические» розыгрыши с едой в ресторанах с конвейерной лентой, ставших вирусными в социальных сетях.

«Мы считаем, что эти видео чрезвычайно тревожны и представляют угрозу самой основе конвейерной бизнес-модели суши. Надеемся, что внедрение системы оповещения поможет клиентам чувствовать себя безопасно во время еды в наших ресторанах», – заявил Окамото Хироюки из Kura Sushi.

Как только камера системы зафиксирует, что кто-то возвращает на конвейер тарелку, которой коснулся клиент, в штаб-квартиру сети будет приходить уведомление. После этого головной офис свяжется с менеджером, который подойдет к злоумышленнику.

В компании планируют, что такая система – первая в своем роде отрасли – будет развернута во всех ее ресторанах.

Как сообщал Курсор, в Японии количество самоубийств среди детей возросло до рекордного уровня – 512 за 2022 год (в 2021 году было 473 случая).

Больше самоубийств произошло в июне — 60, затем идут 57 самоубийств в сентябре и 47 в марте. Во многих случаях дети бросаются под поезда. По данным Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий, показатель 2022 года самый высокий с 1980 года, когда начали сравнивать данные.

Данные Министерства здравоохранения показали, что самоубийства среди людей в возрасте 19 лет и младше в основном связаны с опасениями по поводу неуспеваемости в учебе, плохими карьерными перспективами и стрессом, связанным со вступительными экзаменами.

Также Курсор писал о том, что в Тель-Авиве суши и мороженое начнут доставлять дроны.