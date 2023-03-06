В Японии количество самоубийств среди детей выросло до рекордного уровня

Суицид у людей в возрасте 19 лет и младше в основном связан с опасениями по поводу неуспеваемости в учебе, плохими карьерными перспективами и стрессом из-за вступительных экзаменов.

В Японии количество самоубийств среди детей возросло до рекордного уровня – 512 за 2022 год (в 2021 году было 473 случая).

Об этом сообщает The Japan Times.

Из общего количества покончили жизнь самоубийством:

17 учащихся начальных классов;

143 учащихся младших классов средней школы;

352 ученика старших классов средней школы.

Больше самоубийств произошло в июне — 60, затем идут 57 самоубийств в сентябре и 47 в марте. Во многих случаях дети бросаются под поезда. По данным Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий, показатель 2022 года самый высокий с 1980 года, когда начали сравнивать данные.

Данные Министерства здравоохранения показали, что самоубийства среди людей в возрасте 19 лет и младше в основном связаны с опасениями по поводу неуспеваемости в учебе, плохими карьерными перспективами и стрессом, связанным со вступительными экзаменами.

«В связи с тем, что учащиеся беспокоятся об оценках и перспективах карьерного роста в конце учебного года в марте, министерство образования призвало предоставить наилучшую возможную профессиональную ориентацию и быть внимательными при выявлении студентов, находящихся в состоянии стресса», — говорится в сообщении.

Издание уточняет, что общее количество самоубийств в Японии в 2022 году составило 21 584 случая, что на 577 больше, чем годом ранее.

Как сообщал Курсор, ученые провели масштабное эпидемиологическое исследование при участии более 860 тысяч человек и установили, что доступный и безопасный препарат может вдвое снизить риск попытки суицида.

Согласно результатам нового исследования, фолиевая кислота, являющаяся безрецептурным препаратом, может снизить риск суицидальных попыток на 44%. Она относится к витаминам группы В и так же известна как «витамин В9».

Ранее мы рассказывали, что ученые начали исследовать вероятную связь между COVID-19 и самоубийствами.