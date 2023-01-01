В заброшенном гараже в США нашли коллекцию ретро автомобилей

В США произошел интересный случай, когда люди просто прогуливались по окрестностям одного из небольших городков в США и случайно увидели абсолютно заброшенную ферму, которая была наполнена старинными автомобилями.

Об этом сообщает Autocentre.

В заброшенном автопарке оказались Pontiac, Plymouth, Dodge, Ford и другие модели 60-70-х годов прошлого века.

Все машины были покрыты толстым слоем пыли, они были в разном техническом состоянии, однако некоторые из них выглядели вполне презентабельно.

Интересно, что машины стояли не под открытым небом, а были размещены в огромном сарае. На части из найденных автомобилях не хватало запчастей, а часть в принципе были разобраны до основания.

Оказалось, что это заброшенная коллекция, покрытая слоем паутины, достаточно ценная. Некоторые автомобили представляют огромную ценность для коллекционеров. Редкой находкой стали Dodge Challenger R/T 1970 года выпуска и Ford Mustang Boss 429 1969 года. Эти модели были выпущены ограниченной серией, и их стоимость доходит до миллиона долларов. Они считаются настоящими раритетами.

Кроме того, в заброшенном гараже оказались Ford Torino Cobra Jet и Pontiac GTO, несколько «Мустангов», Shelby GT500 1967 года, Chevrolet Corvette 427 1968 года, Plymouth GTX 1969 года и старый мотоцикл Kawasaki Ninja.

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