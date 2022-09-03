Вечная жизнь: обнаружено живое существо, обладающее бессмертием

Крохотные медузы Turritopsis dohrnii, которых еще называют бессмертными, способны жить вечно. Ученые провели масштабные исследования, наблюдая за жизнью этого уникального существа.

Небольшое существо, живущее в недрах морей и океана, способно неоднократно регенерироваться и запускать заново жизненный цикл.

Старение не подвластно крохотным медузам Turritopsis dohrnii, которые эволюционировали настолько, что способны омолаживаться и фактически быть бессмертными, пишет Futurism.

Исследователей крайне удивили и заинтересовали такие особенности этого вида медуз. В результате наблюдений, длившихся несколько десятилетий, ученые пытались разгадать секрет бессмертия, чтобы попытаться применить в интересах человека и приблизить человечество к тайне бессмертия.

Ученые из Университета Овьедо в Испании обнаружили, что эти бессмертные медузы обладают двойным комплектом генов, необходимых для восстановления и защиты.

Наблюдения раскрыли секрет медуз: при критичной опасности для жизни они поглощают собственные щупальцы и спускаются на дно моря. В дальнейшем они становятся детенышами полипа, вновь выращивают щупальца и возрождаются в медуз.

Ученые определили, что функционально это стало возможно благодаря теломерам (конечным участкам хромосом). Они выполняют роль так называемых защитных оболочек ДНК и защищают концы нитей хромосом во время размножения. Обычно теломеры во время процесса деления клеток укорачиваются и расходуются, но у бессмертных медуз этого не происходит.

Пока исследователи не смогли определить, как бессмертные медузы редактируют свои клетки. Авторы надеются, что в будущем смогут с помощью генов медузы разработать новые средства лечения болезни Паркинсона и смогут продлевать людям жизнь.

Ранее Курсор сообщал, что ученые выяснили, кто может дожить до 100 лет и дольше.