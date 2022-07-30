Ученые выяснили, кто может дожить до 100 лет и дольше

Ученые Болонского университета решили выяснить, почему некоторые люди могут жить более 100 лет, а другие — нет.

Чтобы установить причину долголетия, ученые изучили 81 долгожителя. Все люди — жители итальянского полуострова.

Об этом пишет planetanovosti.

Процесс старения — это общий механизм для всех людей и живой природы. Поэтому исследователи сравнивали гены мужчин и женщин разных возрастов. Сравнивали образцы кожи жителей полуострова в возрасте 105 лет, 68 лет, 60 и тд. Сравнение провели среди 333 итальянцев старше 100 лет и 358 человек 60-ти летнего возраста.

Исследование показало, что долгожители имеют в своем геноме несколько изменений. Они связаны с генами СОА1 и STK17A.

По результатам исследования очевидно, что механизм репарации ДНК и слабая мутация в этих генах являются центральными механизмами отвечающими за долголетие. Также их незначительное изменение снижает риск возникновения хронических возрастных болезней.

Автор научного исследования Клаудио Франчески уверен, что столь длительная продолжительность жизни заложена на генном уровне.

Возможно, результаты помогут медицине в борьбе с деменцией, синдромом Паркинсона и другими заболеваниями, характерными для стариков.

Курсор ранее писал, что ученые выяснили, какая доза алкоголя безопасна для здоровья. 30 лет и 550 добровольцев понадобилось исследователям из Оксфордского университета, чтобы понять, вреден ли алкоголь для человека и в каких количествах его можно употреблять без последствий.