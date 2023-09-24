Висцеральный жир могут вызвать два популярных осенних ингредиента — диетолог просит от них отказаться

Делая более разумный выбор на кухне, вы значительно продвинетесь на пути к своей цели похудеть.

Хотите иметь плоский живот этой осенью? Эксперты предполагают, что помимо отказа от фаст-фуда, обработанных перекусов и сладких угощений, вам следует обратить внимание на ингредиенты, которые вы используете в своих домашних блюдах. Домашнее блюдо может стать как источником питательных веществ, так и виновником набора веса, в зависимости от того, что в него входит.

Диетолог Крутика Нанавати указала в статье SheFinds на два распространенных кухонных ингредиента, которые могут саботировать ваши усилия по снижению веса: рафинированные масла и рафинированные зерна.

1. Рафинированные масла. В повседневной кулинарии часто используются те или иные виды масла. К сожалению, обычные и более дешевые продукты, такие как растительные масла, при чрезмерном употреблении могут привести к воспалению и увеличению веса. Нанавати рекомендует вместо этого выбирать более полезные жиры, такие как оливковое или кокосовое масло, которые могут принести различную пользу для здоровья.

2. Очищенные зерна. Продукты, приготовленные из рафинированных зерен, такие как белые макароны, белый хлеб и белый рис, могут нанести ущерб вашим целям по снижению веса. В этих зернах отсутствует клетчатка, содержащаяся в цельнозерновых продуктах, и они могут вызывать резкие скачки уровня сахара в крови, что приводит к увеличению веса, особенно в области живота. Нанавати предлагает выбирать цельнозерновые продукты, такие как коричневый рис, овес или киноа, в качестве лучшей альтернативы.

Хотя для достижения более плоского живота требуется нечто большее, чем просто замена ингредиентов, эти корректировки могут направить вас на правильный путь. Не забывайте поддерживать сбалансированную диету, режим физических упражнений и здоровые привычки для достижения наилучших результатов.