Врач назвал блюдо, которым ни в коем случае нельзя завтракать

Медики призывают отказаться от бутербродов на завтрак.

Завтрак является важной частью активного и полноценного дня, от него во многом зависит наше состояние. А потому эксперты рекомендуют выбирать для утренней трапезы только полезные и питательные продукты.

Об этом сообщил в своем Instagram врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.

Бутерброды, например, с маслом и сыром, которые многие выбирают для завтрака, наносят больше вреда здоровью, чем пользы, говорит врач. Он подчеркнул, что жиры животного происхождения могут негативно сказываться на здоровье из-за высокой калорийности. Кроме того, сливочное масло содержит значительное количество холестерина и триглицеридов, что может увеличить нагрузку на печень и поджелудочную железу.

Доктор Вялов также предупредил о том, что употребление большого количества бутербродов, особенно в сочетании с алкоголем, может привести к забросу желчи в протоки поджелудочной железы. Это может привести к острой форме панкреатита, так как ферменты начинают переваривать саму поджелудочную железу.

Врач объяснил, что регулярное потребление жиров животного происхождения может привести к повышению уровня холестерина и триглицеридов в крови, что в свою очередь увеличивает риск развития атеросклероза.

Вялов подчеркнул, что не следует полностью отказываться от бутербродов. Однако важно помнить о мере в их употреблении. Рацион питания должен включать больше растительных продуктов и меньше животных. Современные рекомендации по кардиопрофилактике указывают на то, что желательно, чтобы два из трех приемов пищи в течение дня были вегетарианскими. В этом вопросе соглашаются и гастроэнтерологи. Более здоровое питание связано с уменьшением риска заболеваний поджелудочной железы, печени и кишечника.

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