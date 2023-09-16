Врач перечислила продукты, которые снижают риск тромбоза

В составе этих продуктов много витаминов и микроэлементов.

Питание – важный фактор, влияющий на состояние нашего здоровья, в частности сердечно-сосудистую систему. Врач Мария Вороненко рассказала, какие продукты следует ввести в свое меню, чтобы снизить риск тромбоза.

Об этом она рассказала на своей странице в Telegram.

По словам специалиста, нужно употреблять больше киви, если съедать 2 плода в течение 28 дней, то вероятность заболевания снизится на 20-28 процентов.

Также следует включить в рацион миндаль, потому что эти орехи богаты на витамин Е, который снижает риск склеивания тромбоцитов. Достаточно съедать 55 граммов в сутки миндаля, чтобы покрыть суточную дозу витамина Е.

Есть один продукт – куркума. Всего 7 граммов в сутки этой специи (примерно чайная ложка) способны снизить вероятность агрегации тромбоцитов на 15-20 процентов.

"Курсор" писал ранее, что ученые и медики сходятся во мнении, что существенное ограничение соли в рационе может снизить риск сердечных проблем и инсульта на 20 процентов. Это подтвердило масштабное исследование группы ученых.

Еще мы писали, что сердце — это один из тех органов, о котором нужно заботиться, поддерживать и укреплять. Защита сердца помогает продлить жизнь и улучшить ее качество. Предотвратить сердечные заболевания можно профилактическими способами.