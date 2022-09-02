Врачи рассказали, какой чай укрепляет сердце

Особые защитные свойства чая позволяют укрепить сердце, нормализовать сахар в крови и снизить риски ишемической болезни сердца.

Сердце — это один из тех органов, о котором нужно заботиться, поддерживать и укреплять. Защита сердца помогает продлить жизнь и улучшить ее качество.

Предотвратить сердечные заболевания можно профилактическими способами, сообщает napensii.

Проведенное врачами исследование показало, что регулярное употребление ромашкового чая очень полезно для организма.

Ромашка помогает снижать артериальное давление. Благодаря этому свойству ромашковый чай нормализует состояние сердечно-сосудистой системы. Содержащиеся в чае антиоксиданты укрепляют сердце, а флавоноиды снижают риск ишемической болезни сердца.

У чая из ромашки обнаружено много полезных свойств, в частности он обладает антибактериальным действием, помогает снизить уровень холестерина, а также контролирует содержание в крови глюкозы и инсулина. Поскольку холестерин и сахар в крови являются самыми негативными факторами риска для сердечных заболеваний, то эти свойства ромашкового чая необычайно важны для сердечников.

Кроме того, врачи рекомендуют пить чай из ромашки при бессоннице и тревожных состояниях, которые провоцируют заболеваниям сердца и ухудшают деятельность мозга.

Также важно, что чай из ромашки является низкокалорийным и считается прекрасной заменой сладким, вредным напиткам.

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