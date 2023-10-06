Медики и ученые рекомендуют регулярно включать в свой рацион натуральный какао. При правильном приготовлении этот напиток укрепляет здоровье и даже может предотвратить проблемы с сердцем.

Об этом сообщил диетолог и гастроэнтеролог Олег Швец в Facebook.

Какао является богатым источником полифенолов, естественных антиоксидантов, которые также встречаются в фруктах, ягодах, овощах, шоколаде и вине. Полифенолы ассоциируются с уменьшением воспаления, улучшением кровообращения, снижением артериального давления и стабилизацией уровней холестерина и сахара в крови.

Несмотря на то, что процесс обработки и нагревания какао может частично снижать его полезные свойства, употребление какао всё равно укрепляет организм, помогая бороться с свободными радикалами и предотвращая чрезмерные воспалительные процессы.

Какао, будь то в виде порошка или в виде темного шоколада, может способствовать снижению артериального давления. Этому способствуют флаванолы в какао, которые увеличивают уровень оксида азота в крови, расширяя кровеносные сосуды и снижая давление.

Однако стоит помнить, что обработка какао снижает количество флаванолов, поэтому эффект от обычного молочного шоколада, например, будет значительно меньше.

Регулярное употребление какао-порошка также помогает снизить уровень "плохого" холестерина, разжижает кровь, стабилизирует уровень сахара в крови и снижает воспаление. Эти свойства связываются с уменьшением риска сердечных заболеваний, инфаркта и инсульта.

Полифенолы, содержащиеся в какао, могут снизить риск развития нейродегенеративных заболеваний, улучшая кровообращение и функциональность мозга. Они могут проникать через гематоэнцефалический барьер и участвовать в создании нейронов и других важных молекул, необходимых для нормальной работы мозга.

Какао также может помочь контролировать вес, поскольку его потребление ассоциируется с лучшей регуляцией энергетического баланса, снижением аппетита, ощущением сытости и усилением процесса окисления жира.

Какао может оказаться полезным для людей, страдающих астмой, так как оно содержит компоненты, такие как теобромин и теофиллин, которые обладают антиастматическими свойствами. Теобромин аналогичен кофеину и может помочь при хроническом кашле. Какао-порошок содержит около 1,9 г теобромина на 100 г продукта. Теофиллин помогает расширять бронхи, улучшая проходимость дыхательных путей и уменьшая воспаление.

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