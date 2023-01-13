Врач рассказала, чем опасна вода из чайника с накипью

Чайник от накипи периодически можно очищать с помощью уксуса или лимонной кислоты.

Регулярное употребление воды из чайника с накипью может стать причиной возникновения камней в почках.

Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, передает «М24».

«Накипь в чайнике в основном состоит из солей кальция и магния. Когда очень жесткая вода, при кипячении эти соли могут оседать на чайнике», – пояснила эксперт.

По ее словам, если часто и в больших количествах употреблять в пищу такую насыщенную минералами воду, это может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Лишние минералы будут выводиться органами выведения и прежде всего почками.

В том случае, когда минерализация все время повышенная, то «фильтр» организма будет забиваться и будут возникать камни в почках. При этом у людей с соответствующей предрасположенностью, процесс будет развиваться гораздо быстрее.

Специалист советует периодически очищать чайник от накипи с помощью уксуса или лимонной кислоты. Необходимо добавить одно из этих средств в воду и прокипятить ее. После этого осадок быстро очиститься.

«Курсор» писал ранее, что ученые предложили новый низкозатратный метод расщепления «химикатов», которые обычно загрязняют воду и угрожают здоровью.