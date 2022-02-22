Врачи изучили влияние силиконовых имплантатов на нервную систему

В исследовании сравнивали 93 женщины с силиконовыми имплантатами и 36 женщин без них, обнаруживая разницу в уровнях и функционировании аутоантител.

В последние годы женщины с силиконовыми имплантатами груди сообщали о широком спектре клинических неврологических симптомов.

Некоторым из этих женщин давали антидепрессанты, хотя они вызывали побочные эффекты и не лечили основную причину проблемы.

Новое исследование Медицинского центра Шиба и Университета Ариэль показало, что механизм, вызывающий эти проблемы, связан с повреждением иммунной системы, что вызывает различия в уровне функционирования антител, направленных на вегетативную нервную систему.

В исследовании изучались образцы крови 93 женщин с силиконовыми имплантатами и 36 женщин того же возраста, у которых не было силиконовых имплантатов. Было обнаружено четкое различие в уровнях аутоантител, которые соединяются с рецепторами вегетативной нервной системы. Эти уровни снизились у женщин с имплантатами по сравнению со здоровыми женщинами, и предполагается, что уровни антител связаны с тканями организма, особенно в головном и спинном мозге.

Позже исследователи доктор Гилад Халперт, доктор Ховард Амитал и профессор Иегуда Шенфельд провели дополнительное исследование, в ходе которого мышам вводили антитела от обеих групп женщин. Мыши, которым вводили антитела от женщин с имплантатами, начинали вести себя апатично.

Доктор Халперт сказал Исраэль Хайом : «На протяжении многих лет мы наблюдали связь между силиконом, имплантатами и вегетативными заболеваниями. В последние годы 350 женщин с имплантатами пришли удалить имплантаты из своего тела».

«Мы считаем, что эти антитела являются причиной развития этих необъяснимых симптомов у женщин. Мы надеемся, что медицинское сообщество будет больше осведомлено об этом феномене симптомо, у кого есть силиконовые грудные имплантаты».

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