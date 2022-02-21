Ученые надеются получить экологическую пользу от переработанных бутылок

Работа по увеличению количества переработанного материала, который можно использовать в пластиковых бутылках для напитков, может иметь «значительные долгосрочные экологические преимущества».

Ежегодно производится около 580 миллиардов бутылок из полиэтилентерефталата (ПЭТ) и большинство из них содержат мало или совсем не содержат переработанных материалов.

Это связано с тем, что изменения в переработанном пластике могут повлиять на цвет и прозрачность готового продукта, а также могут привести к поломке бутылок, из-за чего напитки могут испортиться.

Ученые из Эдинбургского университета Хериот-Ватт выиграли финансирование от Innovate UK для разработки добавок и методов обработки, которые могли бы значительно увеличить количество переработанного материала, который можно использовать.

Есть надежда, что это поможет компаниям соответствовать британским и европейским требованиям для всех новых ПЭТ-бутылок, которые должны содержать не менее 30% переработанного материала с 2030 года.

Ученые завляют, что хотят решить проблемы, связанные с использованием большего количества переработанного ПЭТ в пластиковых бутылках, что в настоящее время приводит к значительно более низкому качеству бутылок с точки зрения их механических свойств и внешнего вида.

Чтобы иметь длительный срок хранения, пластик должен препятствовать проникновению кислорода в бутылку и влиянию на ее содержимое, а также препятствовать утечке CO2 , чтобы газированные напитки не испортились.

Если ученые достигнут своей цели, это повлияет на количество используемых переработанных материалов и значительно улучшит экологическую ситуацию в мире.

Также это потенциально поможет сэкономить компаниям миллионы за счет сокращения количества сырья, необходимого для новых бутылок, а также энергетических ресурсов, необходимых для их производства.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что данных по передвижениях животных может помочь окружающей среде.

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