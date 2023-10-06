Врачи назвали веские причины добавить перловку в рацион

Перловая крупа богата клетчаткой, и среди цельнозерновых продуктов является одним из лучших источников этой полезной вещества. В одной чашке перловой крупы содержится 6 граммов клетчатки при всего 193 калориях. Клетчатка имеет множество пользы для организма, включая поддержание здорового пищеварения, насыщение и улучшение гликемического контроля, что помогает в процессе снижения веса.

Перловая крупа также обогащена витаминами и минералами, которые поддерживают общее благополучие. В ней содержится ниацин (витамин B3), важный для превращения пищи в энергию, а также необходимый для нервной и пищеварительной систем, а также для кожи. Крупа является источником витамина B6, который поддерживает мозг и иммунную систему. Она также богата марганцем, селеном и фосфором, которые играют ключевую роль в поддержании здоровья организма.

Фитохимические вещества, содержащиеся в перловой крупе, могут служить профилактикой многих заболеваний, включая рак, так как они обладают антиоксидантными, противоопухолевыми, противовирусными и антибактериальными свойствами.

Лигнаны, присутствующие в перловке, также имеют антиоксидантные свойства и могут помочь в профилактике ишемической болезни сердца.

Исследования предполагают наличие в перловой крупе фитостерола, который может снижать уровень холестерина, делая этот продукт полезным для сердечного здоровья.

Также в перловой крупе содержатся флавоноиды, которые могут помочь защитить сердце от заболеваний.

С другой стороны, перловая крупа обогащена токолом, который обладает антиоксидантными свойствами и может снижать риск инсульта.

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