Врачи назвали идеальное время для употребления кофе

Очень важно употреблять этот напиток правильно.

Некоторые специалисты говорят о том, что кофе может нести пользу организму. К примеру, помогает предотвратить диабет 2 типа и ускоряет снижение веса, но также он может быть опасен для здоровья.

Об этом пишет mignews.ua.

Доктор Пунам Десаи призвала людей не пить кофе после определенного времени суток. Она рассказала, что сама никогда не пьет кофе и не употребляет кофеин после 12:00.

"Период полураспада кофеина составляет пять-шесть часов, и он все еще может оставаться в организме перед сном, мешая нам спать. Поэтому я стараюсь избегать любых напитков с кофеином во второй половине дня", — объяснила врач.

С недостатком сна в свою очередь могут быть связаны с рядом хронических проблем со здоровьем, включая болезни сердца, почек, высокое кровяное давление, диабет, инсульт, ожирение и депрессию. По этой причине кофе лучше не употреблять во второй половине дня.

В подтверждение своим словам она упомянула об исследовании, которое было опубликовано в журнале Science Translational Medicine. Оно показало, что употребление эквивалента двойного эспрессо за три часа до сна может повернуть ваши биологические часы почти на час назад, эффективно вызывая смену часовых поясов.

Ранее "Курсор" писал о том, что ученые выяснили, как кофе может предотвратить болезни печени. Исследователи заявили, что употребление кофе может предотвратить жировую болезнь печени, которая выражается избыточным отложением жира в гепатоцитах, а также другие опасные заболевания, включая диабет 2-го типа и рак.