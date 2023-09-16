Врачи назвали популярные соленые закуски, от которых лучше отказаться

Эти продукты могут нанести значительный ущерб вашему здоровью.

Солеными закусками трудно устоять, но они могут быть достаточно вредными для нашего здоровья. Употребление слишком большого количества соли может привести к воспалениям, проблемам с кишечником и увеличению веса.

Об этом сообщает "She Finds".

"Соленые закуски могут способствовать воспалению и накоплению кишечного жира при их чрезмерном употреблении", - отметила диетолог Мэри Сабат.

Употребление слишком большого количества соли может нанести вред вашему организму. Картофельные чипсы, плавленый сыр и мясные закуски являются одними из самых вредных продуктов.

Картофельные чипсы

"Многие картофельные чипсы жарятся на вредном для здоровья масле, содержащем трансжиры, которые способствуют воспалению и повышают риск сердечных заболеваний", - отметила Мэри Сабат.

Закуски из плавленого сыра

Регулярное употребление закусок из плавленого сыра может иметь плохие последствия для вашего здоровья, включая воспаление и увеличение веса. К примеру, палочки моцареллы или плавленые сырки обладают высоким содержанием насыщенных жиров, а их чрезмерное потребление может способствовать увеличению веса.

Переработанное мясо

Мэри Сабат рекомендует избегать салями и бекона из-за большого количества натрия и других консервантов. Она отмечает, что обработанное мясо насыщено солью . Соответственно, избыточное потребление натрия может привести к повышению кровяного давления и воспаления. А вот консерванты и добавки в этом мясе могут подорвать здоровье кишечника.

Также доктор назвал неочевидные продукты, вызывающие вздутие живота.