Доктор назвал неочевидные продукты, вызывающие вздутие живота

Очень важно помнить об этих продуктах и ​​напитках, если вы склонны к газообразованию и вздутию живота.

Газы и вздутие живота могут быть неприятными проблемами пищеварения, с которыми сталкиваются многие из нас. Они часто возникают в результате естественных пищеварительных процессов и из-за продуктов, которые мы едим. Хотя некоторое количество газов во время пищеварения является нормальным, избыток газов и вздутие живота могут вызывать дискомфорт.

SheFinds проконсультировались с Тезом Пратапом Сингхом, доктором медицинских наук, чтобы выявить три продукта, которые обычно вызывают эти симптомы.

1. Фасоль. Фасоль питательна и универсальна, но она содержит сложные сахара, называемые олигосахаридами, которые нашему организму трудно переваривать. Это приводит их в толстый кишечник, где кишечные бактерии ферментируют их, что приводит к образованию газов. Доктор Сингх объясняет, что скопление газов может привести к вздутию живота и метеоризму.

2. Крестоцветные овощи. Такие овощи, как брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста и капуста, очень полезны для здоровья, но также могут вызывать газообразование и вздутие живота. Они содержат углевод под названием раффиноза, который некоторым людям сложно переваривать. Кишечные бактерии расщепляют раффинозу, выделяя при этом газ.

3. Газированные напитки. Газированные напитки и газированная вода являются известными виновниками газообразований и вздутия живота. Эти напитки газированные, то есть содержат растворенный углекислый газ. Когда вы их потребляете, вы также заглатываете воздух, увеличивая давление в желудке и кишечнике. Это давление может задерживать газы в пищеварительном тракте, что приводит к дискомфорту.

Очень важно помнить об этих продуктах и ​​напитках, если вы склонны к газообразованию и вздутию живота. Несмотря на то, что они приносят различную пользу для здоровья, умеренность и понимание реакции вашего тела могут помочь вам наслаждаться ими без дискомфорта.

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