Врачи назвали популярный напиток, который спасет от инсульта

Достаточно ежедневно употреблять всего лишь один стакан.

Команда ученых из Университета Торонто в ходе исследования выяснила, что ежедневное употребление умеренного количества фруктового сока может помочь снизить кровяное давление и уменьшить риск сердечного приступа и инсульта.

Об этом пишет "The Sun".

Канадские ученые проанализировали данные 93 предыдущих исследований, в которых изучались 12 различных сладких продуктов, чтобы понять, как выбор диеты влияет на кровяное давление.

Исследователи обнаружили, что достаточно выпить небольшой стакан фруктового сока, чтобы эффект был заметен в долгосрочной перспективе.

Они считают, что защитное воздействие чистого сока на кровяное давление, вероятно, обусловлено питательными веществами и биологически активными соединениями, содержащимися во фруктах. Однако согласно исследованию, употребление цельных фруктов, которые также богаты клетчаткой, приносит еще большую пользу.

"Наше исследование показывает, что умеренное потребление 100-процентного фруктового сока, содержащего только натуральные сахара, полезно для артериального давления", - отметил главный автор и профессор Джон Сивенпайпер.

По словам ученого, имеющиеся данные ясно свидетельствуют, что фрукты и 100-процентный фруктовый сок в небольших дозах значительно снижают артериальное давление.

Ранее мы писали, какой сок снижает риск инсульта, улучшает пищеварение и ускоряет метаболизм.